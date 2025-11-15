5 مصابين في تصادم ميكروباص وتوك توك على طريق الواسطي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شهد طريق الواسطي بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن إصابة كل من:

مريم مجدي صابر (17 عامًا): جرح قطعي بالرأس بطول 7 سم.

أبانوب مجدي صابر (11 عامًا): كدمات متفرقة بالجسم.

صفاء سيد شاكر (85 عامًا): جرح بالجبهة بطول 5 سم.

عطا أحمد خلف (20 عامًا): كدمات متفرقة بالجسم.

محمد سالم خليفة (17 عامًا): كدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.