النادي المصري ينعى مشجعه البارز معتز مشكاك (صور)

كتب : طارق الرفاعي

12:04 م 15/11/2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

نعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، مشجع النادي معتز مشكاك، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين مشجعي النادي المصري عقب وفاة معتز مشكاك، الذي كان دائمًا مسندًا للفريق في مبارياته منذ طفولته داخل وخارج بورسعيد، واشتهر بتشجيعه المثالي وروحه الرياضية العالية.

ومن المنتظر أن يُشيع جثمان مشجع النادي المصري عصر اليوم من مسجد الحسين في بورسعيد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في حي الزهور.

