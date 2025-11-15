محكمة استئناف المنوفية تبدأ جلسة سائق التريلا في حادث "فتيات السنابسة"

المنوفية - أحمد الباهي:

انطلقت قبل قليل إجراءات نظر الاستئناف بمحكمة استئناف المنوفية، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـحادث فتيات قرية السنابسة، والمتهم فيها سائق تريلا تسبب في الحادث الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق ميكروباص، وأصاب 3 آخرين على الطريق الإقليمي، توفيت إحداهم لاحقًا بعد رحلة علاج.

ويأتي انعقاد الجلسة بعد الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم، التي قضت بـسجن السائق 15 عامًا، وسجن مالك السيارة 5 سنوات، عقب ثبوت قيادته المركبة في الاتجاه المعاكس وبرخصة غير مُخوّلة له، بالإضافة إلى ثبوت تعاطيه مخدري الحشيش والميثامفيتامين وقت الحادث.

وتضمنت التحقيقات أن السائق تجاوز إحدى المركبات عبر كسر الحاجز الفاصل والدخول في الاتجاه المقابل، ما أسفر عن اصطدام مباشر بميكروباص يقل عدداً من الفتيات، في واقعة أكدت النيابة العامة مسؤولية السائق الكاملة عنها دون وجود مؤثرات أخرى.

كما واجه مالك السيارة اتهامات بالسماح للمتهم بقيادة التريلا رغم علمه بعدم امتلاكه رخصة مناسبة، وهو ما اعتبرته النيابة سببًا مباشرًا في وقوع الكارثة التي هزّت محافظة المنوفية.

وتشهد الجلسة حضورًا لافتًا من أسر الضحايا وأهالي القرية، الذين يترقبون ما سيؤول إليه قرار المحكمة في مرحلة الاستئناف لهذه القضية التي خلّفت موجة واسعة من الحزن والغضب.

