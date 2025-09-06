توفيت في العناية.. ارتفاع ضحايا كفر السنابسة إلى 19 فتاة بعد رحيل آيات

المنوفية - أحمد الباهي:

خيم الحزن مجددًا على قرية كفر السنابسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب وفاة آيات زغلول قنديل، آخر مصابي الحادث المأساوي، بعد أكثر من شهرين قضتها داخل العناية المركزة بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم.

وأعلنت أسرتها صباح اليوم السبت وفاتها متأثرة بجراحها، وسط أجواء من الحزن العميق خيمت على الأهالي الذين لم يبرحوا بعد صدمة الفاجعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى صباح الجمعة في نهاية يونيو الماضي، حين شهد الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة تصادمًا مروعًا بين سيارة نقل وميكروباص، أسفر عن مصرع 18 فتاة وشابًا في الحال، وإصابة 3 آخرين.

وبوفاة آيات ترتفع حصيلة الضحايا إلى 19 شخصًا، فيما لا تزال القرية تعيش على وقع واحدة من أشد المآسي التي خطفت زهرة شبابها وخلّفت جرحًا عميقًا في قلوب أسرها.

