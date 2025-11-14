‬ضبط 25 طن ملح صناعي غير الصالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية من ضبط 25 طنًا من الملح الصناعي غير الصالح للاستهلاك الآدمي، عقب قيام أحد المخازن بطحنه وإعادة تدويره وتعبئته داخل عبوات مخصّصة لملح الطعام اليودي، في واقعة تمثل خطورة بالغة على صحة المواطنين وسلامة المواد الغذائية المتداولة بالأسواق.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، لمتابعة المنشآت الغذائية والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية. ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور بكري سعيد، مدير الإدارة الصحية ببنها.

وأسفرت جهود اللجنة عن:

أولًا: ضبط 25 طنًا من الملح الصناعي المغشوش، والذي كان يُعاد تدويره وتعبئته على أنه ملح طعام يودي. وجرى التحفظ على المضبوطات وسحب عينات وإرسالها لمعامل بنها لفحصها، كما جرى عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ثانيًا: تحرير محضر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية اللازمة.

ثالثًا: تحرير محضر لعدم حمل المسؤول بالمخزن شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية.

رابعًا: إصدار توصية بإغلاق المخزن لإدارته بدون ترخيص وافتقاره للاشتراطات الصحية، بما يشكل خطورة على الصحة العامة.

وجاءت الحملة بمشاركة الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، والأستاذ بيشوي نسيم، مراقب الأغذية بالمديرية، وبالتعاون مع مكتب أغذية مركز بنها.