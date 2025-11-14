بالصور- حملات تموينية بأسوان تسجل 60 مخالفة في المخابز والأسواق

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية التموين بأسوان تنفيذ الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة في السلع الأساسية والإستهلاكية، بالإضافة إلى ضمان سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة، ومنع الغش والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق.

وقال المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام تموين أسوان: "إن الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، حيث قامت اللجان المختصة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة".

وأضاف "أبو الحسن" أن الحملات أسفرت عن تحرير 60 محضرًا متنوعًا، منها 35 مخالفة في المخابز البلدية، تضمنت 5 محاضر غلق لمخالفات متعددة، إلى جانب مخالفات مثل توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد، عدم وجود قائمة أسعار، عدم الالتزام بالنظافة العامة، إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، التصرف في كميات من الدقيق، إثبات مبيعات وهمية، وعدم وجود سجل زيارات أو موازين.

وجرى تحرير 25 محضرًا جنائيًا في الأسواق، تضمنت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، بيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ومخالفات تتعلق بأسطوانات البوتاجاز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات.