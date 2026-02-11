إعلان

غلق كلي لشارع غرب تراخيص القوات المسلحة بدءًا من الأربعاء

كتب : محمد الصاوي

02:20 ص 11/02/2026

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة استعداداتها لتأمين الحركة المرورية تزامنًا مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بامتداد محور شينزو آبي، الطريق المستحدث، في نطاق شرق القاهرة.

وأعلنت الجهات المعنية أن الأعمال استلزمت تنفيذ غلق كلي لشارع غرب وحدة تراخيص القوات المسلحة، الرابط بين مسطح كوبري الجيش وشارع الثانوية الجوية، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 11-2-2026، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وتمثلت التحويلات المرورية في تحويل حركة المركبات القادمة من مسطح كوبري الجيش إلى الشارع شرق وحدة تراخيص القوات المسلحة، لتفادي مناطق الأعمال وضمان استمرار السيولة المرورية.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة على مدار اليوم، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع المساعدات الفنية وكافة العلامات الإرشادية والتنبيهية، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين وتسيير الحركة دون تكدسات.

