إعلان

"بهوية سعودية".. طائرة F-35 الأمريكية تظهر في معرض الدفاع العالمي بالرياض

كتب : مصراوي

01:48 ص 11/02/2026

طائرة F35

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

شهد معرض الدفاع العالمي المقام شمال العاصمة السعودية الرياض، عرض نموذج لطائرة F-35 المقاتلة الأمريكية، والتي ظهرت بهوية سعودية.

وبحسب ما نشرته قناة "العربية"، أُتيح للزوار خلال المعرض فرصة خوض تجربة تفاعلية لقمرة قيادة الطائرة الحديثة داخل جناح شركة لوكهيد مارتن، إلى جانب تقديم شرح تعريفي موسّع حول ما تتمتع به المقاتلة من تقنيات متقدمة، جعلتها من بين الأكثر تطورًا وريادة على مستوى العالم.

وتتميز طائرة F-35 بقدرات متكاملة للرؤية الليلية والنهارية، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتحسين دقة اتخاذ القرار أثناء تنفيذ العمليات العسكرية، كما أنها تلقب بـ "درة تاج" مقاتلات القوات الجوية السعودية.

وفي هذا السياق، كانت السعودية قد تقدمت بطلب رسمي لشراء ما يصل إلى 48 مقاتلة من طراز F-35، حيث بدأت الإدارة الأمريكية دراسة الطلب داخل وزارة الدفاع الأميركية.

وفي منتصف نوفمبر من عام 2025، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان رئيسها دونالد ترامب، نيتها الموافقة على بيع هذه الطائرات إلى المملكة العربية السعودية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرة F-35 الأمريكية معرض الدفاع العالمي الرياض شركة لوكهيد مارتن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ستوري نجوم كرة القدم..إمام عاشور بعد العودة من العمرة.. وميدو في الجيم
رياضة عربية وعالمية

ستوري نجوم كرة القدم..إمام عاشور بعد العودة من العمرة.. وميدو في الجيم
غلق كلي لشارع غرب تراخيص القوات المسلحة بدءًا من الأربعاء
حوادث وقضايا

غلق كلي لشارع غرب تراخيص القوات المسلحة بدءًا من الأربعاء
"بهوية سعودية".. طائرة F-35 الأمريكية تظهر في معرض الدفاع العالمي بالرياض
شئون عربية و دولية

"بهوية سعودية".. طائرة F-35 الأمريكية تظهر في معرض الدفاع العالمي بالرياض

رائحة الموت تكشف جثة شاب داخل مسكنه في منوف
أخبار المحافظات

رائحة الموت تكشف جثة شاب داخل مسكنه في منوف
5 بهارات في مطبخك.. كنز ذهبي يقي الجسم من الأمراض والسرطان
نصائح طبية

5 بهارات في مطبخك.. كنز ذهبي يقي الجسم من الأمراض والسرطان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي