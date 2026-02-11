مصراوي

شهد معرض الدفاع العالمي المقام شمال العاصمة السعودية الرياض، عرض نموذج لطائرة F-35 المقاتلة الأمريكية، والتي ظهرت بهوية سعودية.

وبحسب ما نشرته قناة "العربية"، أُتيح للزوار خلال المعرض فرصة خوض تجربة تفاعلية لقمرة قيادة الطائرة الحديثة داخل جناح شركة لوكهيد مارتن، إلى جانب تقديم شرح تعريفي موسّع حول ما تتمتع به المقاتلة من تقنيات متقدمة، جعلتها من بين الأكثر تطورًا وريادة على مستوى العالم.

وتتميز طائرة F-35 بقدرات متكاملة للرؤية الليلية والنهارية، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتحسين دقة اتخاذ القرار أثناء تنفيذ العمليات العسكرية، كما أنها تلقب بـ "درة تاج" مقاتلات القوات الجوية السعودية.

وفي هذا السياق، كانت السعودية قد تقدمت بطلب رسمي لشراء ما يصل إلى 48 مقاتلة من طراز F-35، حيث بدأت الإدارة الأمريكية دراسة الطلب داخل وزارة الدفاع الأميركية.

وفي منتصف نوفمبر من عام 2025، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان رئيسها دونالد ترامب، نيتها الموافقة على بيع هذه الطائرات إلى المملكة العربية السعودية.