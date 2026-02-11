إعلان

حفل توقيع كتاب "الأضرحة بين الرمز والمعتقد الشعبي".. اليوم

كتب : مصراوي

01:00 ص 11/02/2026

كتب- محمد لطفي:
يشهد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦، حفل توقيع كتاب "الأضرحة وتجلياتها الرمزية في المعتقدات الشعبية" للدكتور عبد الحكيم خليل، وذلك بمقر المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك.

الكتاب الصادر حديثًا عن المركز ضمن سلسلة دراسات في الفنون الشعبية، يتناول الضريح باعتباره كيانًا اجتماعيًا ودينيًا له دلالات رمزية متصلة بالواقع الشعبي، حيث يسلط الضوء على الطقوس والممارسات المرتبطة بزيارة أضرحة الأولياء، ويكشف عن أبعادها المعمارية والزخرفية، إضافة إلى الممارسات الشعائرية والطقسية للزائرين.

ويأتي هذا الإصدار ليعزز جهود المركز في توثيق الموروث الشعبي، كما يتاح الكتاب للبيع عبر منفذ المركز الدائم إلى جانب مجموعة من إصداراته المتنوعة في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

توقيع كتاب الأضرحة بين الرمز والمعتقد عبد الحكيم خليل

