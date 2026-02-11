إعلان

استكمال محاكمة 124 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع" اليوم

كتب : مصراوي

04:00 ص 11/02/2026

محاكمة تعبيرية

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بـ "الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر، قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.
ووجه للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

