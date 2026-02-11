إعلان

صالون "رمضان والمصريين" بقصر الأمير طاز.. غدا

كتب : مصراوي

03:00 ص 11/02/2026

قصر الأمير طاز

كتب- محمد لطفي:
يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، صالون حواديت الدكتورة حول تراث المصريين بعنوان "رمضان والمصريين.. حكايات لا تنتهي"، وذلك غدا الخميس الموافق 12 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً.

يدير اللقاء الدكتورة فاتن صلاح سليمان، متحدثة عن شهر رمضان المبارك في أذهان المصريين، وما يرافقه من طقوس اجتماعية ودينية تُضفي للمحروسة طابعًا خاصًا خلال الشهر الفضيل، مثل: القطايف والكنافة وموائد الرحمن التي تتميز بها الفترة الفضيلة.

ويأتي هذا الصالون في إطار اهتمام صندوق التنمية الثقافية بالتراث المصري الأصيل، خصوصًا خلال شهر رمضان الكريم.

قصر الأمير طاز رمضان والمصريين

