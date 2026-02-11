"فستان ذهبي".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ مايا دياب تخطف بها الأنظار

شيماء سيف عن انفصالها من محمد كارتر: "ياريت ما اتجوزنا أصلًا"

خطفت المطربة اللبنانية مايا دياب الأنظار على السوشيال ميديا، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ببرنامج "يلا ندبك"، وقدمت أغنيتها الجديدة"قَبّة".

ونشرت مايا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان ذهبي بفتحه من السابق مزين بسلاسل ذهبية مع وضع وشاح شفاف.

يذكر أن مايا دياب طرحت خلال الساعات الماضية أحدث أغانيها "قَبّة"، على أنغام الدبكة البدوية، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع هادي شرارة.



وتعرضت مايا دياب لهجوم وانتقادات كثيرة بعدما دافعت عن الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا بعد هجوم البعض عليها مؤخرا، بعد انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز من آن الرفاعي.

نشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا وهو موضوع دينا الشربيني وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذ الطريقة مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".