إعلان

اللحوم بـ 360 والأرز بـ 22.. تخفيضات 35% في "أهلًا رمضان" بالطور (صور)

كتب : مصراوي

10:00 م 10/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان (1)
  • عرض 11 صورة
    محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان (2)
  • عرض 11 صورة
    محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان (4)
  • عرض 11 صورة
    محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان (5)
  • عرض 11 صورة
    رئيس المدينة يتابع المعرض
  • عرض 11 صورة
    متابعة أسعار اللحوم
  • عرض 11 صورة
    متابعة المعروضات
  • عرض 11 صورة
    متابعة يا ميش رمضان
  • عرض 11 صورة
    معرض أهلا رمضان
  • عرض 11 صورة
    محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد

افتتح علي حمادة، رئيس مدينة الطور، نائباً عن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، معرض "أهلاً رمضان" بمدخل منطقة المنشية التجارية، مدشنًا حملة تخفيضات واسعة تصل إلى 35% لمحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، وذلك بحضور مصطفى واصل سكرتير عام الغرفة التجارية بالمحافظة.

12 باكية

ويضم المعرض المقام في موقع حيوي 12 باكية كبيرة تشمل مشاركات واسعة من تجار المدينة ومنافذ السلع التموينية المدعمة، إضافة إلى منتجات مديرية الزراعة ومنطقة تعمير سيناء والمشغولات اليدوية للمجلس القومي للمرأة، لتوفير كافة مستلزمات الشهر المبارك من ياميش وخضراوات وفواكه ولحوم مجمدة بأسعار تناسب محدودي الدخل.

قائمة الأسعار

وشدد رئيس المدينة على ضرورة التزام العارضين بنسب التخفيض وضخ كميات كبيرة لتلبية الإقبال، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا ببيع كيلو اللحم بسعر 360 جنيهًا، والفراخ بـ 126 جنيهًا، وكيلو البط بـ 130 جنيهًا، بينما سجلت أوراك وصدور البط 118 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلح ما بين 15 إلى 65 جنيهًا، والعصائر من 5 إلى 50 جنيهًا، فيما بلغ سعر طبق البيض 110 جنيهات، وكيلو الأرز 22 جنيهًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء معرض أهلا رمضان سلع رمضان خالد مبارك طور سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
زووم

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
"جلسة مرتقبة".. مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي
رياضة محلية

"جلسة مرتقبة".. مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي
مسؤولان إسرائيليان: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية بشأن إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولان إسرائيليان: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية بشأن إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي