اللحوم بـ 360 والأرز بـ 22.. تخفيضات 35% في "أهلًا رمضان" بالطور (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد

افتتح علي حمادة، رئيس مدينة الطور، نائباً عن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، معرض "أهلاً رمضان" بمدخل منطقة المنشية التجارية، مدشنًا حملة تخفيضات واسعة تصل إلى 35% لمحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، وذلك بحضور مصطفى واصل سكرتير عام الغرفة التجارية بالمحافظة.

12 باكية

ويضم المعرض المقام في موقع حيوي 12 باكية كبيرة تشمل مشاركات واسعة من تجار المدينة ومنافذ السلع التموينية المدعمة، إضافة إلى منتجات مديرية الزراعة ومنطقة تعمير سيناء والمشغولات اليدوية للمجلس القومي للمرأة، لتوفير كافة مستلزمات الشهر المبارك من ياميش وخضراوات وفواكه ولحوم مجمدة بأسعار تناسب محدودي الدخل.

قائمة الأسعار

وشدد رئيس المدينة على ضرورة التزام العارضين بنسب التخفيض وضخ كميات كبيرة لتلبية الإقبال، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا ببيع كيلو اللحم بسعر 360 جنيهًا، والفراخ بـ 126 جنيهًا، وكيلو البط بـ 130 جنيهًا، بينما سجلت أوراك وصدور البط 118 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلح ما بين 15 إلى 65 جنيهًا، والعصائر من 5 إلى 50 جنيهًا، فيما بلغ سعر طبق البيض 110 جنيهات، وكيلو الأرز 22 جنيهًا.