متحف شرم الشيخ يطلق حملة "احمِ تراثك" بقطع أثرية مستردة من الخارج (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق متحف شرم الشيخ حملة لحماية الآثار المصرية تحت شعار "احمِ تراثك.. فالماضي مسؤوليتنا جميعًا"، تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

ودعت إدارة المتحف المواطنين للتفكير في أهمية حماية التراث الوطني وصون الآثار المصرية من التهريب والضياع.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن المتحف يعرض مقتنيات فريدة مستردة من الخارج، عادت إلى أرض الوطن بعد رحلة طويلة، لتروي قصة الصمود والحفاظ على الهوية المصرية.

وأوضح مدير المتحف أن القطعة الأولى عبارة عن قارب ملون، تنتهي مقدمته على هيئة زهرة اللوتس ومؤخرته على هيئة نبات البردي، ويعلوه ستة أشخاص بأوضاع حركية مختلفة، مشيرًا إلى أنه جرى استردادها من أستراليا في 5 نوفمبر 2011.

وأضاف أن القطعة الثانية عبارة عن كارتوناج ملونة مستطيلة الشكل، عليها مناظر مفرغة، يظهر فيها طائر البا ناشرًا جناحيه، وأسفل المنظر عدد من المعبودات، ويحيط بها شريط زخرفي، وتم استردادها من إيطاليا في 29 يونيو 2018.

ودعا مدير المتحف الزوار للتعرف على هذه القطع ومشاركة آرائهم حول أهمية حماية التراث الثقافي من أي محاولات للاتجار أو العبث، مؤكدًا أن كل قطعة أثرية تحمل جزءًا من تاريخ وهوية مصر.