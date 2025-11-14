أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، منذ فجر اليوم، لموجة من الأمطار وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في إطار تأثر السواحل الشمالية بالطقس السيء.

ورغم سقوط الأمطار، شهدت الطرق العامة والسريعة انتظامًا في حركة السير، وسط متابعة من غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من امتداد السحب الرعدية الممطرة، التي تؤثر على الإسكندرية ومطروح، لتشمل مناطق من شمال الوجه البحري ومن بينها كفر الشيخ والبحيرة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار قد تكون متوسطة إلى غزيرة، ويصاحبها تساقط لحبات البرد وحدوث البرق والرعد في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.