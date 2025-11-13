أمطار رعدية وبرد.. نوة "المكنسة" تزداد عنفًا بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ضربت موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة محافظة الإسكندرية في أنحاء متفرقة، مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع التأثيرات القوية لنوة "المكنسة"، وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من استمرارها خلال الساعات القادمة.

زأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن السحب الرعدية تؤثر بقوة على الإسكندرية ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ ومناطق من الساحل الشمالي، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، مع تحذيرات من ضربات البرق والرعد.

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، مؤكدة أن ذروة الحالة الجوية تبدأ خلال الساعات القادمة.

وحذرت الشركة المواطنين من تيارات الرياح الهابطة التي قد تؤدي إلى إثارة الرمال وسقوط اللوحات الإعلانية والأشجار، مشددة على ضرورة توخي الحذر من الصواعق الرعدية، خاصة في المناطق المفتوحة.

وأكد المهندس سامي قنديل، رئيس الشركة، استمرار نشر سيارات كسح المياه في الشوارع، ووقف الإجازات للعاملين، لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار بشكل فوري.

وتشير التوقعات إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3 أمتار، بالإضافة إلى احتمالية تشكل السيول في شمال سيناء.