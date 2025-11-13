السائق نجا بأعجوبة.. السيطرة على حريق سيارة نقل على طريق القطامية

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في السويس على حريق نشب في سيارة نقل عقب انقلابها بطريق "السخنة - القطامية"، في الحادث الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا من قائدي سيارات آخرين باندلاع حريق في المركبة المنكوبة. وأفادت المعاينة الأولية بأن السيارة انقلبت على الطريق في اتجاه القطامية، بعد مصنع الأسمنت، نتيجة لانحراف عجلة القيادة في يد السائق.

نجح السائق في الخروج من السيارة قبل لحظات من اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الإطفاء عمليات الإخماد والتبريد لمنع امتداد الحريق إلى أي مركبات أخرى مارة بالطريق.

ومن جانبه، وجه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لتوفير التأمين الطبي اللازم.