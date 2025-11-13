الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أكد الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تتصدر الجامعات المصرية في معدل تسجيل براءات الاختراع بعدد 117 براءة، ما يعكس تميزها كجامعة حكومية في البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، ويؤكد نجاحها في ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال وفد من نقابة الصحفيين بالإسكندرية للجامعة اليوم الخميس، برئاسة رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وعضوية رامي ياسين السكرتير العام، وخالد الأمير وكيل النقابة الفرعية، بمشاركة عدد من قيادات الجامعة، منهم الدكتور أحمد الصباغ نائب رئيس الجامعة، والدكتور طلعت مصطفى المستشار الإعلامي، ولفيف من عمداء الكليات.

وأوضح عدلي أن الدعم الحكومي الكبير كان أساس نجاح تجربة الجامعة التي أنشئت بقرار جمهوري جامعة حكومية، حتى أصبحت نموذجًا عالميًا يحتذى به في الدمج بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق الصناعي، مشيرًا إلى أن وفودًا من دول متعددة، بينها فيتنام، زارت الجامعة للاطلاع على التجربة المصرية اليابانية.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعة الوطنية من خلال مسارين متكاملين: تحويل براءات الاختراع إلى منتجات وخدمات ملموسة، والتعاون مع المصانع لمواجهة التحديات الصناعية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الجامعة نفذت مشروعات بحثية مشتركة، ووقّعت شراكات استراتيجية مع مؤسسات صناعية كبرى، ما ساهم في تعزيز كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

كما لفت إلى أن الحرم الجامعي يمتد على مساحة مليون متر مربع، ويضم مرافق متكاملة تشمل السكن الجامعي والمطاعم ومراكز تواصل الطلاب، بما يوفر بيئة تعليمية متقدمة للدارسين والباحثين.

وفي السياق ذاته، استعرض عدلي الدور المجتمعي للجامعة، من خلال تقديم الاستشارات الفنية للمشروعات القومية، منها القطار الكهربائي الجاري تنفيذه ببرج العرب، وتنظيم تجارب علمية لطلاب المدارس المحيطة عبر معامل متنقلة تهدف إلى تبسيط العلوم وتحفيز الابتكار.

وأضاف أن الجامعة تمتلك أحدث المعامل البحثية والتجهيزات المتطورة على مستوى الشرق الأوسط، ما يجعلها مركزًا علميًا قادرًا على دعم الصناعة الوطنية، وإعداد جيل من الباحثين والمهندسين المؤهلين لقيادة مستقبل الصناعة المصرية.

من جانبه، قال رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إن الجامعة اليابانية تُعد أول جامعة يابانية خارج حدود اليابان، ما يعكس حرص الجانب الياباني على توسيع آفاق التعاون الأكاديمي مع مصر، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على النماذج الإيجابية التي تربط التعليم بالصناعة.

وشملت الزيارة جولة داخل الحرم الجامعي لتفقد المعامل البحثية، والمكتبة المركزية، وقاعات المحاضرات، ومركز الوسائط التعليمية، حيث استمع الوفد الصحفي إلى شرح تفصيلي حول إمكانيات الجامعة الحديثة.

وفي ختام الزيارة، كرّم رئيس الجامعة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وأهدى لهم درع الجامعة تقديرًا لدورهم في دعم التنوير الإعلامي والتواصل المجتمعي، بحضور الدكتور أحمد الصباغ نائب رئيس الجامعة.

وأعرب عن اعتزازه بزيارة الوفد، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به النقابة في نشر الوعي وتعزيز ثقافة المعرفة، فيما عبّر رئيس نقابة الصحفيين بالإسكندرية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلع النقابة لتعزيز التعاون مع الجامعة في مجالات التدريب والتثقيف العلمي.