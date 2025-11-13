المشاط: التجمعات التنموية بسيناء تطبيق عملي لتحقيق التنمية المتوازنة

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات التجمعات التنموية في سيناء تمثل تطبيقًا عمليًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية المتكاملة، وتعد ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية الشاملة في المناطق الحدودية.

جاء ذلك خلال زيارتها الميدانية، اليوم الخميس، لمحافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من المشروعات، برفقة علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. وشددت المشاط على أن "سيناء لها مكانة متميزة في قلوبنا جميعاً وتنميتها أمن قومي للدولة المصرية"، موضحة أن هذه المشروعات تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع التجمعات التنموية يتضمن إنشاء 18 تجمعًا متكاملًا يضم وحدات سكنية وزراعية وخدمية، تشمل "مدارس، وحدات صحية، مساجد، مجمعات تجارية، وساحات رياضية".

وأضافت أن الهدف هو استغلال الطاقات البشرية في مشروعات إنتاجية تسهم في خلق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان وتوفر فرص العمل، إلى جانب استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعتمد في تنفيذ هذه التجمعات على منهجية البرامج والأداء والمعادلة التمويلية لضمان التوزيع الأمثل للاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يعزز من استدامة العائد التنموي.

وأكدت المشاط أن هذه المشروعات تجسد جهود الدولة في تحقيق اللامركزية في التنمية، مضيفة أن الحكومة، بالتعاون مع شركاء التنمية، أنجزت العديد من المشروعات في مجالات متعددة بشبه جزيرة سيناء بهدف خدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته.