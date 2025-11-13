إعلان

6 وفيات و9 مصابين.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا حادث صحراوي الأقصر

كتب : محمد محروس

04:46 م 13/11/2025

سيارة إسعاف ارشيفية

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث المروع الذي وقع مساء اليوم على الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا بالقرب من قرية باويل، لنقل ضحايا ومصابي حادث التصادم بين ميكروباص وسيارة تريلا، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين حتى الآن.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، والمصابين لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف فريق طبي متكامل.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، وتم رفع آثار التصادم من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في الحادث لكشف أسبابه وملابساته.

سيارات إسعاف ضحايا حادث صحراوي الأقصر الطريق الصحراوي الغربي حوادث الطرق

