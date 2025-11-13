إعلان

الميكروباص تحول لكتلة صفيح.. الصور الأولى لحادث الأقصر المروع

كتب : محمد محروس

04:39 م 13/11/2025
الأقصر - محمد محروس:

حصل موقع مصراوي على الصور الأولى للحادث المروع الذي وقع اليوم الخميس على الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بالقرب من قرية باويل، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين حتى الآن.

وتظهر الصور تهشم الميكروباص بالكامل من شدة الاصطدام بسيارة تريلا، في مشهد مأساوي يعكس قوة الحادث، والذي تسبب في توقف حركة المرور بالمنطقة لبعض الوقت.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما بدأت الجهات المعنية التحقيق في ملابساته وأسبابه.

