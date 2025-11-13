كشفت نقابة المهندسين بالإسكندرية، تفاصيل جديدة عن المهندس المقتول رميًا بالرصاص على يد جاره في منطقة الموقف الجديد.



وأوضحت النقابة فى بيان لها، اليوم الخميس، أن المجني عليه ليس مهندسا نوويا، مؤكدة أنه لا يوجد شهادة جامعية بتخصص كيمياء نووية، ويوجد في جامعة الاسكندرية قسم كيمياء فقط و قسم نووية فقط.

وأشار البيان إلى أن النقابة تفيد خريجي القسمين تحت شعبة واحدة و هي شعبة كيمياء و نووية أي أنها تضم التخصصين كاجراء قيد بالنقابة، و نظرا لقلة عدد الخريجين من كل قسم فيتم ضمهم في شعبة واحدة.



وأوضحت أن تخصص البتروكيماويات يعتبر تخصصا تابعا لتخصص كيمياء و لذلك يندرج تحت شعبة كيمياء ونووية مثل شعبة كهرباء تضم أسفلها خريجين قسم كهرباء باور وقسم الاتصالات و قسم الحاسبات.



وأضافت أن المجني عليه هو المهندس عبدالله أحمد الحمصاني، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس و المقيد بشعبة كيمياء ونووية بالنقابة هي الشعبة المدمجة، والتي تضم تخصصات كيمياء أو نووية، بينما تخصص البتروكيماويات هو أحد تخصصات الهندسة الكيميائية فقط، منوهة أن المهندس كان يعمل بأحد وكالات السيارات بالإسكندرية .