النتيجة الكاملة للحصر العددي في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، نتائج الحصر العددي لجميع دوائر المحافظة الست، بعد ماراثون انتخابي خاضه 153 مرشحًا.

وأسفرت نتيجة الحصر العددي لدائرة بندر ومركز المنيا عن خوض 6 مرشحين على جولة الإعادة للمنافسة على ثلاثة مقاعد برلمانية.

وتصدر المرشح علي بدوي لمقدمة السباق بالدائرة بإجمالي عدد أصوات بلغ 51735، وأندرو بلاطس بإجمالي 43804 صوتا، وعلاء السبيعي بإجمالي 40066 صوتاً، وأشرف الأحمداوي بـ 38699 صوتا، وخالد محمد حسن بإجمالي 366791 صوتاً، وأشرف جمال 345177 صوتًا.

وفي الدائرة الثانية ( سمالوط ومطاي ) أسفرت نتائج الحصر عن حصول ثلاثي التحالف الوطني على أعلى الأصوات.

وتصدر المرشح محمد نشأت العمدة الأصوات بنحو 107000 صوتا، وفي المركز الثاني توحيد تامر مرشح حزب مستقبل وطن بنحو 98000، كما احتل هواري أبو طهير مرشح حزب حماة الوطن المركز الثالث بنحو 82000 صوتاً، لتنتهي المنافسة في تلك الدائرة من الجولة الأولى.

كما أسفرت نتائج الحصر العددي للدائرة الثالثة بالمنيا (بني مزار ومغاغة والعدوة) عن حصول المرشحين حسين حسني غيته على 86714 صوتًا، ويليه محمود عبد الحفيظ صالح محمود بـ 78405 صوتًا، وحمادة محمد محمد حلبي بنحو 63014 صوتًا، اللواء إيهاب عبد العظيم جابر أحمد بـ 56238 صوتًا.

وحصل مصطفى أحمد منتصر محمد على 50261 صوتًا، ومحمد فرغلي أحمد فرغلي على 49718 صوتًا، وإيهاب خالد فتح الباب أحمد على 46144 صوتا، وحمدي السعدي كيلاني إسماعيل 45528 صوتًا.

كما أسفر الحصر العددي بالدائرة الرابعة (أبو قرقاص) عن تقدم مجدي سعداوي للأصوات بإجمالي 33251 صوتاً، يليه في المرتبة الثانية حازم فاروق طه بإجمالي 21777 صوتاً، ثم حسام الدين محمود على 20751 صوتاً ، ثم شريف طاهر 17986 صوتاً .

وأظهرت نتيجة الحصر العددي للدائرة الخامسة (مركز وبندر ملوي بالمنيا) عن تقدم العمدة وائل إسماعيل حسن الأصوات بإجمالي 36692 صوتًا، محمد مصطفى محمود كمال 34118 صوتًا، هيلاسلاسي غني ميخائيل عياد 28173 صوتًا.

كما حصل المرشح حازم محمد الدروي 25310 أصوات، أسامة عبد الشكور حمزة نمر 23702 صوتًا، ومصطفى فتحي راتب محمد 22428 صوتًا.

وأظهرت نتيجة الحصر بالدائرة السادسة (ديرمواس) تقدم العمدة علاء علي قدري للأصوات بنحو 17063 صوتاً، ويليه المرشح محمد جمال 14736 صوتاً.

اقرأ أيضاً..

انتخابات مجلس النواب 2025.. نتائج الحصر العددي في الدائرة الثالثة بالمنيا

نتيجة الحصر العددي لدائرة المنيا.. 6 مرشحين في جولة الإعادة