نتيجة الحصر العددي لدائرة المنيا.. 6 مرشحين في جولة الإعادة

المنيا- جمال محمد:



أسفرت نتيجة الحصر العددي لدائرة بندر ومركز المنيا عن خوض 6 مرشحين على جولة الإعادة للمنافسة على ثلاثة مقاعد برلمانية.



وأسفر الحصر العددي عن تصدر المرشح علي بدوي مقدمة السباق بالدائرة، بإجمالي عدد أصوات بلغ 51,735 صوتًا، تلاه أندرو بلاطس بإجمالي 43,804 أصوات، ثم علاء السبيعي بـ 40,066 صوتًا، وأشرف الأحمداوي بـ 38,699 صوتًا، وخالد محمد حسن بـ 36,791 صوتًا، وأشرف جمال بـ 34,517 صوتًا.

وشهدت دائرة مركز وبندر المنيا منافسة شرسة بين 37 مرشحًا في تلك الانتخابات، من إجمالي 153 مرشحًا على مستوى المحافظة.

وأكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.