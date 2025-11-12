المنيا- جمال محمد:

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج الحصر العددي للدائرة الثالثة بالمنيا، والتي تضم مراكز بني مزار ومغاغة والعدوة.

وجاء في مقدمة المرشحين حسين حسني غيتة بنحو 86,714 صوتًا، يليه محمود عبد الحفيظ صالح محمود بـ 78,405 صوتًا، وحمادة محمد محمد حلبي بنحو 63,014 صوتًا، ثم اللواء إيهاب عبد العظيم جابر أحمد بـ 56,238 صوتًا.

كما حصل مصطفى أحمد منتصر محمد على 50,261 صوتًا، ومحمد فرغلي أحمد فرغلي على 49,718 صوتًا، وإيهاب خالد فتح الباب أحمد على 46,144 صوتًا، وحمدي السعدي كيلاني إسماعيل على 45,528 صوتًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.