انتخابات مجلس نواب 2025.. الحصر العددي للدائرة الثانية بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

02:30 م 12/11/2025

انتخابات مجلس نواب 2025

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة قنا، ومقرها مركز قوص، والتي تضم مراكز قفط وقوص ونقادة، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وأسفر الحصر عن حصول المرشح معتز محمد محمود على 65,478 صوتًا، وأشرف أبو الفضل: 22,224 صوتًا، والدكتور سعيد محمود: 17,945 صوتًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.

انتخابات مجلس نواب 2025 فرز اصوات الناخبين قنا

