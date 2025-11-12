القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شنت لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالخانكة حملة تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بنور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاطاق مدينة الخصوص، بالتعاون مع الهيئة المصرية للدواء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتج الحر بالمديرية، وتعليمات الدكتور محمد طلعت، القائم بأعمال مدير الإدارة الصحية بالخانكة.



وضمت اللجنة كلًا من الأطباء: أحمد فتحي، وإبرام ميخائيل، وعلاء عادل، ومن الهيئة المصرية للدواء الدكتورين محمود مسعد ومحمود بركات.



وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها داخل عدد من المراكز الطبية الخاصة، حيث تم تحرير محضرين بالمخالفات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تم غلق وتشميع المراكز المخالفة بالشمع الأحمر تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة.



وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار حملات التفتيش اليومية على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية ومواجهة أي مخالفات قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.