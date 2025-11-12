ضربة فأس تنهي حياة مزارع على يد جيرانه في المنصورة

لقي مزارع مسن مصرعه إثر اعتداء جيرانه عليه بالضرب بفأس على رأسه، خلال مشاجرة نشبت بينهم على ري أرض زراعية، بقرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء عصام الدين هلال مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنصورة من المستشفى العام، بوصول شخص يدعى «السعيد الطلحاوي محمد الطلحاوي، 64 سنة» مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، ادعاء تعد من آخر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم أحمد العزب، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ونجله "السيد" ، طرف أول، وعاطف ال.، ونجله "محمود"، طرف ثان، بسبب الخلاف على ري أرض زراعية، وتعدى نجل الأول على الثاني وأصابه في يده، فاستل نجل الثاني فأسًا وضرب به الضحية على رأسه.

وجرى نقل المجني عليه للمستشفى مصابًا بنزيف في المخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد قرابة أسبوعين جراء تدهور حالته الصحية متأثراً بإصابته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واحيل للنيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لتشريحه الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك .