إعلان

مقتل سيدة خنقًا على يد زوجها في كفر السنابسة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:54 م 12/11/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعدما لقيت سيدة مصرعها خنقًا على يد زوجها داخل منزلهما بالقرية.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بتقدم عدد من أهالي القرية ببلاغ حول وفاة سيدة تُدعى "سامية. س" على يد زوجها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتقرر نقل جثمان السيدة إلى مستشفى منوف العام، ثم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

تحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل سيدة كفر السنابسة المنوفية جريمة قتل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح