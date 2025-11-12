مقتل سيدة خنقًا على يد زوجها في كفر السنابسة بالمنوفية

شهدت قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعدما لقيت سيدة مصرعها خنقًا على يد زوجها داخل منزلهما بالقرية.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بتقدم عدد من أهالي القرية ببلاغ حول وفاة سيدة تُدعى "سامية. س" على يد زوجها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتقرر نقل جثمان السيدة إلى مستشفى منوف العام، ثم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

تحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.