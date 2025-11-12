انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي للدائرة الثانية في الفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب عن النتائج النهائية للحصر العددي في الدائرة الثانية، والتي تضم قسم شرطة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تحت إشراف قضائي كامل.

وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 99,266 ناخبًا، منها 10,443 صوتًا باطلًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 88,823 صوتًا.

وجاءت النتائج النهائية للمرشحين على النحو التالي:

حسام خليل عبد الرازق أبو بكر: 24,237 صوتًا

ياسر عبد التواب سلومة (حزب حماة الوطن): 22,642 صوتًا

مصطفى عبد اللطيف محمود، وشهرته مصطفى البنا (مستقل): 21,762 صوتًا

أكرم محمد عبد العال، وشهرته "أكرم شعت": 20,777 صوتًا

كامل محمود فيصل: 13,645 صوتًا

فراج عبد اللطيف رسمي: 9,214 صوتًا

كمال عبد الحليم أبو جليل: 8,855 صوتًا

أحمد أبو سيف محمد أبو سيف: 7,178 صوتًا

عبد الناصر محمد الواحي: 6,754 صوتًا

معتز أحمد عبد الفتاح: 6,594 صوتًا

سيد حمدين عبد الغني: 5,900 صوتًا

رجب محمد رمضان: 5,852 صوتًا

عبد الله خليل محمود: 4,813 صوتًا

هناك قرني عبد السميع مناع: 4,624 صوتًا

هشام محمد عبد الله الدوح: 4,414 صوتًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.