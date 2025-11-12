8 عيادات ومعامل وأشعة.. تشغيل مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء

على أنغام "نمبر وان".. مرشحة تحتفل بتقدمها في الحصر العددي بالبحيرة - فيديو

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء عن بدء تشغيل مركز طب أسرة الزهراء بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار استراتيجية التوسع في منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة، إنه جرى الانتهاء من تطوير المركز وتجهيزه ليقدم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، والتي تشمل خدمات طب الأسرة والكشف الطبي في مختلف التخصصات الأساسية، إلى جانب متابعة الأمراض المزمنة، وخدمات الأمومة والطفولة، التطعيمات الدورية، وخدمات الطوارئ الأولية، إضافة إلى برامج التثقيف والتوعية الصحية.

وأوضحت مدير الفرع، في تصريح اليوم، أن المركز مُجهز بأحدث التجهيزات الطبية والفنية، ويتضمن عيادتين لطب الأسرة، وثلاث عيادات تخصصية، وعيادتين للأسنان، وعيادة لتنظيم الأسرة، إلى جانب معمل دم ومعمل طفيليات، وأشعة سينية، وعيادة مبادرات رئاسية، وعيادة مشورة نفسية، والطوارئ، وصيدلية.

وأضاف أن مواعيد العمل بالمركز من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وتم توفير كوادر طبية وتمريضية مدربة على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة ذات جودة عالمية، في إطار الالتزام بتحقيق رضا المنتفعين ودعم أهداف الدولة في التغطية الصحية الشاملة.

وناشد مدير الفرع المواطنين بسرعة التوجه لمنشآت الرعاية الأولية بمدينة طور سيناء لنقل ملفاتهم إلى مركز الزهراء، طبقًا للربط الخدمي للمناطق السكنية المجاورة، لما لذلك من دور كبير في تسهيل حصولهم على الخدمة الطبية، وتقليل فترات الانتظار، وضمان توزيع المرضى على الوحدات منخفضة الكثافة بما يخفف الضغط، ويسهم هذا بدوره في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وصولًا إلى خدمة طبية آمنة ومتكاملة تليق بالمواطن المصري.

ويأتي دخول مركز طب أسرة الزهراء للخدمة كخطوة جديدة نحو تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية بمدينة طور سيناء، التي تُعد خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المواطن، وضمان سهولة الوصول إلى الخدمة الطبية والتخفيف على المنتفعين، في ضوء رؤية مصر 2030 لبناء نظام صحي متكامل يرتكز على الجودة والاستدامة.