

الأقصر - محمد محروس:

أسفر الحصر العددي لنتائج التصويت في الدائرة الثانية لانتخابات النواب بمحافظة الأقصر، ومقرها مركزي شرطة أرمنت والقرنة، عن حصول المرشحين عبدالستار رضا وعلاء الغزالي على أعلى الأصوات بين المتنافسين في النظام الفردي.

وجاء الحصر العددي للمرشحين على النحو التالي: "عبدالستار رضا 17312 صوتًا، علاء الغزالي 12319 صوتًا، أحمد حسن 8086 صوتًا، مصطفى الطيب 6722 صوتًا، فارس أبو الحج 5867 صوتًا، منتصر أمين 5815 صوتًا، عصمت 4863 صوتًا، محمد عوض 4124 صوتًا.

وشمل الحصر العددي للمرشحين كلا من: "مصطفى محمد 2644 صوتًا، مصطفى الحسيني 2222 صوتًا، والطيب حميدة 2215 صوتًا، محمود عادل 1834 صوتًا، محمود أبو الليل 1140 صوتًا، إيهاب ديوك 298 صوتًا".