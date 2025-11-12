

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة ومقرها سيدي جابر.

أكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح ولا تعد إعلانا للنتيجة، فيما تتولى الهيئة العامة الوطنية للانتخابات إعلان النتائج الرسمية.

وبحسب البيانات الصادرة عن اللجنة في كشف حصر وتجميع الأصوات بالنظام الفردي، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة للدائرة الثالثة بالإسكندرية 787 ألف و383 ناخبا.





وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية بالدائرة الرابعة 118 ألف و965 ناخبًا، وقد سجلت اللجان 34 ألف و221 صوتاً باطلاً، مقابل 84 ألف و374 صوتا صحيحا.

وأظهر الحصر العددي، حصول كلا من: "أحمد رأفت، على 52 ألف و754 صوتا، أحمد حلمي 46 ألف و574 صوتا".

وحصل كلا من: محمد الخولي، على 3797 صوتا، عبد الناصر فرحات 2489 صوتا، محمد المليجي 2742 صوتا، داليا صابر 5105 صوتا، رمضان أبو العلا 16622 صوت، نيفين ياقوت 4387 صوتا، محمد علي 2236 صوتا، أحمد محمد على، 2447 صوت، سلوى عطية 11306 صوت، كمال طلبة 3544 صوت، أحمد متولي 14765 صوت.

أظهر كشف الحصر العددي للأصوات في نظام القائمة في اللجنة العامة الثالثة ومقرها سيدي جابر بالإسكندرية، أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان بلغ 118 ألف و595 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 3500 صوتا، وإجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 110 ألف و95 صوتا.

وبلغت عدد الأصوات الصحيحة التي انتخبت القائمة 107 ألف و895 صوتا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة التي لم تنتخب القائمة 2200 صوتا.

وتضم محافظة الإسكندرية 5 دوائر انتخابية عامة هي: "الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي"، ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في المحافظة 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة.