4 أيام من البحث.. مياه ترعة الإسماعيلية تخفي جثمان شاب الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تواصل فرق الإنقاذ النهري فى الشرقية، البحث عن جثمان الشاب عزت محمد حسن، من أبناء قرية الخيس، الذي غرق في ترعة الإسماعيلية يوم السبت الماضي قرب عزبة الشبراوي بكفر أبو نجم.

وقال شهود عيان، إن فرق الإنقاذ تمشط الترعة من ناحيتي كمين التل الجهة الشرقية، وعرب البراوى الجهة الغربية، باستخدام اللانش، بمشاركة غواصين متخصصين، وسط تيار مياه سريع، ما يزيد من صعوبة الوصول للجثمان.

من جانبها، طالبت أسرة الشاب الغريق، المسؤولين بسرعة التدخل، وإشراك فرق إنقاذ إضافية من المحافظات المجاورة، بما في ذلك عناصر من البحرية، لتسريع عملية انتشال الجثمان، كما أشاروا إلى ضرورة استخدام كراكات لإزالة ورد النيل والحشائش من منتصف الترعة، لتسهيل أعمال البحث في المنطقة.

وأكد الأهالي، أن الأسرة في حالة انهيار وبكاء شديد، داعين الجميع إلى تقديم الدعم والمساعدة، حتى لو بالدعاء، للمساهمة في العثور على الجثمان ودفنه.