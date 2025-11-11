إعلان

بالصور- طوابير الناخبين تتصدر المشهد في الوادي الجديد وسط أجواء تنظيمية هادئة

كتب : إيهاب عمران

12:24 م 11/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    طوابير الناخبين (3)
  • عرض 3 صورة
    طوابير الناخبين (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان – إيهاب عمران:

واصلت المرأة الأسوانية تأكيد حضورها الوطني في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت لجان المحافظة إقبالًا ملحوظًا من السيدات اللاتي تقدمن الصفوف، في مشهد احتفالي تخللته الزغاريد ورفع أعلام مصر.

ومنذ الساعات الأولى لفتح اللجان في التاسعة صباحًا، اصطفّت السيدات أمام المقار الانتخابية، وسط أجواء إيجابية اتسمت بالحماس والمشاركة الفاعلة. كما حرصت العديد من الأمهات على اصطحاب أطفالهن، في رسالة تعكس غرس قيم الانتماء والوعي السياسي لدى الأجيال الجديدة.

وتشهد محافظة أسوان تنافس 59 مرشحًا على 5 مقاعد بالنظام الفردي ضمن 4 دوائر انتخابية، حيث تضم الدائرة الأولى (أسوان – دراو) 17 مرشحًا على مقعدين، فيما يتنافس 5 مرشحين على مقعد واحد في الدائرة الثانية (كوم أمبو). أما الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نصر النوبة فيتنافس بها 17 مرشحًا على مقعد واحد، بينما تشهد الدائرة الرابعة (إدفو) تنافس 20 مرشحًا على مقعد واحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المرأة الأسوانية طوابير الناخبين الوادي الجديد انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة