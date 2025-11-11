أسوان – إيهاب عمران:

واصلت المرأة الأسوانية تأكيد حضورها الوطني في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت لجان المحافظة إقبالًا ملحوظًا من السيدات اللاتي تقدمن الصفوف، في مشهد احتفالي تخللته الزغاريد ورفع أعلام مصر.

ومنذ الساعات الأولى لفتح اللجان في التاسعة صباحًا، اصطفّت السيدات أمام المقار الانتخابية، وسط أجواء إيجابية اتسمت بالحماس والمشاركة الفاعلة. كما حرصت العديد من الأمهات على اصطحاب أطفالهن، في رسالة تعكس غرس قيم الانتماء والوعي السياسي لدى الأجيال الجديدة.

وتشهد محافظة أسوان تنافس 59 مرشحًا على 5 مقاعد بالنظام الفردي ضمن 4 دوائر انتخابية، حيث تضم الدائرة الأولى (أسوان – دراو) 17 مرشحًا على مقعدين، فيما يتنافس 5 مرشحين على مقعد واحد في الدائرة الثانية (كوم أمبو). أما الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نصر النوبة فيتنافس بها 17 مرشحًا على مقعد واحد، بينما تشهد الدائرة الرابعة (إدفو) تنافس 20 مرشحًا على مقعد واحد.