إعلان

أزمة قلبية تنهي حياة سكرتير لجنة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

كتب : مصراوي

12:11 ص 11/11/2025

غلق صناديق الانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

توفي سكرتير لجنة انتخابية، مساء اليوم الإثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء غلق صناديق الاقتراع في إحدى لجان مركز العدوة شمالي محافظة المنيا، في ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالواقعة، حيث تبين وفاة "أحمد محمد حسني"، 45 عامًا، سكرتير لجنة رقم (85) بمدرسة برمشا الابتدائية، متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة داخل اللجنة.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق صناديق الانتخابات غلق اللجان انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)