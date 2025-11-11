أزمة قلبية تنهي حياة سكرتير لجنة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

توفي سكرتير لجنة انتخابية، مساء اليوم الإثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء غلق صناديق الاقتراع في إحدى لجان مركز العدوة شمالي محافظة المنيا، في ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالواقعة، حيث تبين وفاة "أحمد محمد حسني"، 45 عامًا، سكرتير لجنة رقم (85) بمدرسة برمشا الابتدائية، متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة داخل اللجنة.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.