محافظ أسوان يتابع إغلاق 190 لجنة في ختام أول أيام انتخابات النواب (صور)

كتب : مصراوي

10:20 م 10/11/2025
أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، عملية إغلاق صناديق الاقتراع في 190 لجنة انتخابية بجميع أنحاء المحافظة، مع انتهاء اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المحافظ أنه تم السماح للناخبين المتواجدين داخل بعض اللجان التي شهدت إقبالًا متزايدًا في الفترة المسائية بالإدلاء بأصواتهم بعد الساعة التاسعة مساءً، لضمان إتاحة الفرصة كاملة للجميع.

وأشار كمال إلى أنه تأكد من تأمين الصناديق وإغلاقها بشكل تام بواسطة الأجهزة المختصة، تمهيدًا لتسليمها للقضاة والمستشارين صباح غدٍ لاستئناف عملية التصويت.

وناشد المحافظ المواطنين بأهمية التوافد على اللجان غدًا للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تسخير كافة إمكانياتها لإنجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل الذي يليق بأسوان.

يُذكر أن عدد الناخبين في أسوان يبلغ مليون و122 ألفًا و806 ناخبين، موزعين على 4 دوائر انتخابية.

غلق اللجان انتخابات مجلس النواب 2025 إسماعيل كمال أسوان انتخابات النواب

