الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الرمل الثانوية للبنات بمحافظة الإسكندرية.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد الوزير أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري يُعد محطة محورية في مسار الدولة نحو ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المؤسسات التشريعية.

وأوضح فاروق أن مجلس النواب السابق اضطلع بدور بارز في إقرار تشريعات مؤثرة تخص قطاع الزراعة والأمن الغذائي، معربًا عن ثقته في أن المجلس الجديد سيواصل هذه الجهود بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويُعزز الأمن الغذائي الوطني.

وشدد وزير الزراعة على أن المشاركة الإيجابية من المواطنين تعكس وعيًا وانتماءً حقيقيين، مؤكدًا أن صوت الناخب يمثل أمانة وطنية يجب أداؤها بإخلاص، لضمان تشكيل مجلس يعبر عن إرادة الشعب ويواكب توجهات الدولة في الإصلاح والتنمية.

وأشار فاروق إلى أن النائب المنتخب يُمثل صوت المواطن تحت قبة البرلمان، وينقل تطلعاته وهمومه إلى الجهات التنفيذية، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة ومنضبطة، تعكس وعي الناخب المصري ورغبته في الإسهام الفاعل.

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر في محافظات المرحلة الأولى، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان انسيابية العملية الانتخابية وسلامتها.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة خلال الساعات المقبلة.