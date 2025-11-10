بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إلى موقع نشوب حريق بمصنع "بيور كيم" للكيماويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، للاطلاع على تداعيات الحريق والاطمئنان على سير عمليات السيطرة والإطفاء.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام، واللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، ورئيس جهاز مدينة السادات، ومدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، والنائب أسامة الفيشاوي، عضو مجلس الشيوخ.

وأشار المحافظ إلى أنه فور تلقيه بلاغًا عبر مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، غيّر خط سير جولته الميدانية وتوجه مباشرة لموقع الحريق لمتابعة الموقف، وكلف الأجهزة المختصة بسرعة الانتقال للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

ودفعت محافظة المنوفية بـ20 سيارة إطفاء و15 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى فنيتي مياه تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الفوري مع الحريق. وأظهرت المؤشرات الأولية وقوع حالة وفاة وثلاث إصابات، نُقلوا إلى مستشفى السادات العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخلال تفقده للموقع، كلف المحافظ الحماية المدنية بتكثيف جهودها وإتمام عمليات التبريد واتخاذ جميع إجراءات الأمان اللازمة، موجهًا مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المستشفيات القريبة لاستقبال حالات الطوارئ.

كما قرر المحافظ صرف مبلغ 100 ألف جنيه دعمًا ماليًا للحماية المدنية تقديرًا لجهودهم وسرعة التعامل مع الحريق منذ بدايته، مؤكدًا على متابعة الموقف ميدانيًا وعلى مدار اليوم عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.

وأكد محافظ المنوفية خالص مواساته وتعازيه لأسرة المتوفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

أسماء الضحايا والمصابين: المتوفى: محمد أ.

المصابون: أحمد س.، مصطفى ح.، ياسر ع.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده، فيما باشرت الشرطة تأمين المنطقة وحماية المواطنين، وشرعت النيابة العامة في التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

