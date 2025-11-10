مظاهرة وطنية بأسوان.. المحافظ والقيادات الدينية يحثون على التصويت

أسوان - إيهاب عمران:

في مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء مصر، قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مع عدد من الرموز الدينية مظاهرة حب للوطن خلال جولته لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية.

رافق المحافظ في جولته كل من الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، خلال زيارتهم للجنة الانتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تمثل رسالة وطنية ومسؤولية دستورية لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت يعكس الوعي السياسي والحرص على مستقبل الوطن ويعزز قيم الانتماء والولاء.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة السابقة شهدت تنسيقًا مكثفًا بين الجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية، عبر حملات توعوية في القرى والمدن والمراكز، لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة ورفع الصورة الحضارية للمحافظة.

كما قدّم المحافظ الشكر لكافة العاملين باللجان الانتخابية على جهودهم في تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين، مؤكدًا أن تكاتف الجميع يدعم مسيرة التنمية والديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة لمصر.