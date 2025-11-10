لجنة حقوق الإنسان تتفقد اللجان بالإسكندرية وتشيد بسير الانتخابات-صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرت لجنة حقوق الإنسان اليوم جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، للاطلاع على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، والتأكد من توافر معايير الشفافية وسهولة الإجراءات أمام الناخبين.

وخلال زيارة الوفد لمدرسة محمد سامي البارودي وعدد من المقار الانتخابية الأخرى، أشاد إسلام أبو العنين، مدير البرامج في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بحسن التنظيم داخل اللجان، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وهدوء، مع تعاون واضح من القائمين على العملية لتسهيل تصويت كبار السن وذوي الهمم.

وأشار إلى أن الصناديق الشفافة والإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية يعكسان حرص الدولة على ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، مضيفًا أن معدلات الإقبال كانت متوسطة خلال الساعات الأولى من اليوم، ومتوقع زيادتها مع مرور الوقت.

كما أشادت اللجنة بانتظام العمل داخل اللجان وتوافر اللافتات الإرشادية، مؤكدة أهمية التزام الجميع بالصمت الانتخابي وامتناع أي دعاية أمام مقار التصويت، حفاظًا على نزاهة العملية.

ودعت اللجنة جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية، معتبرة المشاركة في الانتخابات واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين بأهمية اختيار ممثليهم في مجلس النواب.