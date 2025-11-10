تأخر فتح لجنتين بأسوان بسبب تعرض القضاة لحادث سير

أسوان – إيهاب عمران:

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت بدء فى 14 محافظة من محافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، وان العمل انتظم فى جميع اللجان البالغ عددها 5606 لجنة فرعية فى تمام الساعة التاسعة صباحا عدا لجنتين فى أسوان بسبب وقوع حادث سير لقاضيين أثناء توجههما إلى مقر اللجنتين، وجرى الدفع باثنين من القضاء الاحتياط وانتظم العمل باللجنتين.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان يتنافس فيها 59 مرشح في 4 دوائر انتخابية يتنافسون على 5 مقاعد بالنظام الفردى، فالدائرة الأولى والتى تضم مركز ومدينة أسوان ومركز ومدينة دراو يتنافس فيها 17 مرشحا على مقعدين، و الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كوم امبو يتنافس فيه 5 مرشحين على مقعد واحد، والدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نصر النوبة يتنافس فيه 17 مرشحا على مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة إدفو يتنافس فيها 20 مرشحا على مقعد واحد.