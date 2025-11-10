محافظ المنيا: عملية التصويت في انتخابات النواب تسير بانتظام

بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

المنيا- جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بعد أن فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مشيراً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

وشدد اللواء كدواني على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور المحافظة يقتصر على توفير الدعم اللوجستي والإداري اللازم لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ من الحياد التام والشفافية الكاملة، وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح المحافظ أن المتابعة تتم لحظة بلحظة من خلال الغرفة المركزية بالمحافظة المرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.

وأضاف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وجرى تخصيص نقاط إسعاف بالقرب من لجان الاقتراع، مع تجهيز فرق طبية وتمريضية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.

ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء المحافظة، ويجسد دعمهم لمسيرة الديمقراطية والاستقرار وبناء المستقبل.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و831 ألفاً و549 ناخباً وناخبة، موزعين على 481 مقراً انتخابياً بإجمالى 621 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، ويشرف على عملية الاقتراع عدد من القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.