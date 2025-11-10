بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت لجان قرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف، اليوم الاثنين، إقبالًا كثيفًا من الناخبين، منذ الساعات الأولى، لفتح صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء من الحماس والانضباط والتنظيم.

حرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية على التوجه إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث توافدت أعداد كبيرة من الأهالي، خاصة من السيدات وكبار السن، الذين تسابقوا للإدلاء بأصواتهم تعبيرًا عن حقهم الدستوري والمشاركة في رسم مستقبل البلاد.

وانتظمت العملية الانتخابية داخل اللجان دون معوقات تُذكر، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من قوات الشرطة، التي انتشرت لتأمين محيط المقار الانتخابية وتيسير حركة الناخبين.

وأكد عدد من الناخبين في تصريحات خاصة أن مشاركتهم تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية، مؤكدين ثقتهم في أن الانتخابات ستسفر عن نواب قادرين على تمثيل أبناء المحافظة وخدمة مصالحهم.

يذكر أن محافظة بني سويف تضم 448 مقرًا انتخابيًا و479 لجنة فرعية، بإجمالي 2 مليون و96 ألفًا و676 ناخبًا وناخبة، يتنافسون لاختيار 9 نواب بنظام الفردي إلى جانب مرشحي القوائم.