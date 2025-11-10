الشرقية- ياسمين عزت:

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2025 بشأن تفعيل خطط الطوارئ والاستعداد لموسم سقوط الأمطار ومجابهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية في إطار استعدادات محافظة الشرقية لمواجهة التغيرات المناخية والظواهر الجوية غير المعتادة خلال فصل الشتاء.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، ومديري المديريات المعنية، بضرورة الالتزام الكامل بما ورد في الكتاب الدوري، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة

وأكد المحافظ على أهمية جاهزية غرف العمليات والطوارئ بجميع الجهات لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة استعدادات المعدات وعربات الكسح لمواجهة أي تجمعات مائية محتملة.

كما وجّه الأشموني بضرورة مراجعة أعمدة وكابلات الكهرباء، واللوحات الإعلانية، والأشجار الضخمة، والواجهات الزجاجية للتأكد من سلامتها، مع إزالة أي عناصر قد تُشكل خطرًا على حياة المواطنين أثناء التقلبات الجوية.

وشملت التعليمات أيضًا تجهيز أماكن الإيواء العاجل للمواطنين المتضررين، وحصر الإمكانيات المتاحة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة، إضافة إلى التأكد من توافر السلع التموينية الأساسية بكميات احتياطية في جميع المراكز.

كما شدّد المحافظ على أهمية تنفيذ حملات توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ورؤساء المراكز والوحدات القروية للتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء سقوط الأمطار لضمان سلامتهم.

وأكد الأشموني في ختام تصريحاته أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، واستمرار الخدمات الحيوية دون انقطاع خلال موسم الشتاء.