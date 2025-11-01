المنيا – جمال محمد:



في ليلة استثنائية غمرتها مشاعر الفخر والانتماء، تحولت محافظة المنيا إلى ساحة احتفال وطنية كبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأهم في تاريخ مصر الحديث، والذي تابعه آلاف المواطنين من خلال شاشات عملاقة نُصبت على ضفاف النيل وفي ميادين المدن المختلفة.



وامتلأت شوارع المنيا بالأعلام المرفرفة والأضواء المبهجة، بينما زينت الألعاب النارية سماء المحافظة في مشهد احتفالي عبّر عن فرحة المصريين بهذا الصرح الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة واستمراريتها في الحاضر.



اصطفت الجماهير أمام الشاشات الكبيرة لمتابعة لحظة الافتتاح وسط أجواء من البهجة، و قدّمت فرق الفنون الشعبية وكورال الأطفال عروضًا فنية مبهرة، تخللتها الأغاني الوطنية والهتافات المدوية التي ملأت المكان بروح الانتماء والعزة.



وفي أجواء تسودها الفخر، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات الاحتفال ميدانيًا، مؤكدًا أن "المنيا تستحق أن تظهر في أبهى صورها خلال هذا الحدث العالمي الذي يجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر."



