القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهدت محافظة القليوبية مساء اليوم السبت إقبالاً واسعاً من المواطنين على ساحة نادي بنها الرياضي لمتابعة الاحتفالات بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، في أجواء مفعمة بالحماس والفخر، حيث تجسد هذه اللحظة التاريخية اعتزاز المصريين بتراثهم الحضاري العريق. توافد الآلاف من الأسر والشباب وأعضاء النادي ليكونوا جزءاً من هذه الفعالية الكبيرة التي تعكس عظمة التاريخ المصري القديم، وتؤكد مكانة مصر الرفيعة على الساحة الثقافية والسياحية العالمية.

وجاءت هذه الاحتفالية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بإشراف مباشر من الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية. وقد تم تجهيز ساحة النادي بشاشة عرض عملاقة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر، مما أتاح للمواطنين في القليوبية فرصة المشاركة في هذا الحدث الفريد. وقد شهدت الفعالية حضوراً واسعاً من مختلف الفئات العمرية، حيث عبر الجميع عن سعادتهم بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية التي تعكس فخرهم بتاريخهم وحضارتهم.



وأكد الدكتور وليد الفرماوي، أن المديرية بذلت جهداً كبيراً لضمان تنظيم الحدث بشكل مميز، حيث تم توفير كافة التجهيزات الفنية واللوجستية لضمان بث الفعالية بجودة عالية.



وأضاف أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني، وتكريس الوعي الثقافي لدى الشباب والنشء، مما يعزز فخرهم بتاريخ بلادهم ويزيد من شعورهم بالمسؤولية تجاه الحفاظ على هذا التراث العظيم.



وتحرص وزارة الشباب والرياضة على أن تكون هذه الفعاليات فرصة لتوطيد العلاقة بين المواطنين وتراثهم الثقافي، مع تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.