فريق طبي بمستشفى العدوة ينقذ مريضة عانت من تهتك بالأمعاء ونزيف حاد

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم السبت، عن نجاح الفريق الجراحي بمستشفى العدوة المركزي شمال المحافظة، في إنقاذ حياة مريضة وصلت في حالة حرجة تعاني من نزيف داخلي حاد وثقوب متعددة بالأمعاء، إثر تعرضها لطعنات متفرقة في البطن.

وفور استقبال الحالة بقسم الطوارئ، بادر الطبيب محمد صلاح (استقبال جراحة) بتقييم الوضع، حيث تبيّن وجود تهتكات بالأمعاء الدقيقة وخروج أجزاء منها خارج تجويف البطن. وعلى الفور، جرى تجهيز المريضة ونقلها إلى غرفة العمليات بعد توفير كميات مناسبة من الدم والبلازما لتعويض الفاقد.

وخلال عملية دقيقة استمرت أكثر من سبع ساعات متواصلة، أجرى الفريق الطبي استكشافًا شاملًا للبطن والحوض، وتبيّن وجود ثقوب متفرقة بالأمعاء الدقيقة، تم التعامل مع بعضها بالغلق الأولي، إلى جانب استئصال نحو 90 إلى 100 سنتيمتر من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيلها بنجاح.

واكتشف الأطباء وجود ثقوب أخرى بالقولون، تم التعامل معها بإنشاء فتحة براز خارجية مؤقتة، إضافة إلى السيطرة على نزيف داخلي حاد ناتج عن تهتك في الأنسجة، وذلك وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وعقب الجراحة، نُقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث استقرت حالتها بفضل الله وجهود الفريق الطبي الذي أظهر أداءً احترافيًا في التعامل مع واحدة من أدق العمليات الجراحية.

وضم الفريق الذي أجرى العملية كلاً من: د. محمد صلاح (استقبال جراحة)، د. حمادة الروبي، د. أحمد عبد المنعم، د. إسراء لملوم (فريق الجراحة)، ود. أحمد صلاح الدين، د. حسن مختار (فريق التخدير)، وهيئة التمريض: هايدي إبراهيم، داليا علاء، شيماء رضوان.

وأشادت إدارة مستشفى العدوة المركزي بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس جاهزية وكفاءة المستشفى في التعامل مع الحالات الحرجة، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية لإنقاذ حياة المرضى.