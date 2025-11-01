وفد أممي في الإسكندرية: مصر رائدة في دعم اللاجئين ودمجهم بالمجتمع (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أشاد وفد رفيع المستوى من رؤساء اللجان التنفيذية لعدد من وكالات الأمم المتحدة بالنهج المصري في التعامل مع قضية اللاجئين، مؤكدين أن نموذج الإسكندرية في دمج اللاجئين بالمجتمع يُعد نموذجًا إنسانيًا يُحتذى به.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الأممي، اليوم السبت، لمركز التدريب والتشغيل المهني (VTEC) بحي غرب الإسكندرية.



وأتى ذلك بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والسفيرة أليسا جولبرج، رئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والممثلة الدائمة لكندا لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، ومحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لتفقد برنامج تدريب اللاجئين والمجتمعات المضيفة الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي (WFP) بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وخلال كلمته، أكد الفريق أحمد خالد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفر للاجئين نفس الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وفرص عمل دون أي تمييز، مشيدًا بالتعاون المثمر مع منظمات الأمم المتحدة في دعم هذه الجهود.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن هذا التعاون أثمر عن تقديم مساعدات لنحو 24 ألف شخص، وتنفيذ 113 دورة تدريبية لأكثر من 2800 متدرب، ودعم 150 مشروعًا صغيرًا، ضمن برامج تستهدف تعزيز الاندماج المجتمعي وتحسين سبل المعيشة.

من جانبها، أعربت السفيرة أليسا جولبرج عن تقديرها للنموذج المصري المتميز في التعامل مع ملف اللاجئين، مشيدة بالتعاون الثلاثي بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في مدينة الإسكندرية، بوصفه نموذجًا ناجحًا يُمكن تعميمه في دول أخرى.

وأوضح محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مركز التدريب يعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق العشوائية والمهمشة، من خلال برامج ريادة الأعمال والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، مشيرًا إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي بدأ منذ سنوات ويمثل «رحلة شراكة مثمرة» بين الجانبين.

وتستهدف الزيارة، التي ضمّت ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) وغيرها من الهيئات الأممية، دعم جهود مصر في استضافة الفئات المتضررة من الأزمات وتعزيز قدراتهم على الاندماج المجتمعي.

ويهدف البرنامج إلى تدريب نحو 1300 مستفيد على 28 مهارة مهنية مطلوبة في سوق العمل، فيما تم تدريب أكثر من 3500 مستفيد بمحافظة الإسكندرية منذ انطلاق المبادرة مطلع عام 2024، والتي تركز على تطوير المهارات الحرفية ودعم المشروعات الصغيرة ومبادرات العمل من المنزل.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد الأممي ورش التدريب بالمركز، والتقى المشاركين في البرامج التدريبية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمستفيدين من مبادرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما تفقد معرض المنتجات اليدوية المنفذة خلال ورش العمل.

وشارك في الزيارة كلٌّ من أندريا سوسا، رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممثل الدائم لجمهورية الإكوادور لدى الأمم المتحدة، ونيكولا كلاس، رئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والممثلة الدائمة للسويد لدى الأمم المتحدة، وجونيبك حكمت، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونيسف" وسفير طاجيكستان لدى الأمم المتحدة.