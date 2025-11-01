عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، لمناقشة الجهود المبذولة والإجراءات والاستعدادات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، واحتواء تداعياتها، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين.

وأكد المحافظ أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ جميع الاستعدادات والتجهيزات وفق رؤية استباقية واضحة، ترتكز على التحرك المبكر، والعمل الميداني، والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت الحيوية، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات وتقليل تعطيل الحياة اليومية.

وشدد اللواء إسماعيل كمال على أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير، لافتًا إلى أنه سيتابع التنفيذ ميدانيًا من خلال جولات تفقدية لرصد الملاحظات وإزالة أي معوقات وضمان جاهزية التجهيزات المنفذة.

وكلّف المحافظ مديرية الري، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، بسرعة تنفيذ حملة موسعة لإزالة التعديات وتطهير المجاري المائية ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب أي كميات مياه محتملة، بإجمالي 36 مخرًا صناعيًا، و22 سد إعاقة، و14 حاجزًا ترابيًا، و22 بحيرة صناعية.

ووجّه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة وتطهير شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي، خصوصًا في المناطق الساخنة التي تشهد كسورًا متكررة، إلى جانب تكليف مديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم بمراجعة معسكرات الإيواء العاجل، والتأكد من صلاحية وكفاءة الخيام ومعدات الإغاثة والإعاشة، واستعدادها الكامل للتعامل مع أي أحداث طارئة.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الدقيقة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية والتنبؤات المناخية بشكل يومي، مع التأكد من ربط غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية بالمحافظة بغرف العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، لرفع تقارير دورية حول حالة الاستعداد وسرعة التدخل الميداني في حال حدوث أي طوارئ.